Kaitseminister Mattis Brüsselis: NATO on USA poliitika fundamentaalne aluspõhi

USA kaitseminister James Mattis kinnitas kolmapäeva Brüsselis USA toetust NATO-le, nimetades allianssi USA poliitika fundamentaalseks aluspõhjaks.

Mattis kordas NATO kaitseministrite kohtumisel siiski ka president Donald Trumpi üleskutseid NATO teistele liikmesriikidele, et viimased tõstaksid oma kaitsekulutused kokkulepitud tasemele, vahendab CNN.

„On aus nõue, et kõik, kes saavad kasu parimast kaitsest maailmas, kannavad oma proportsionaalse osa vajalikest kuludest vabaduse kaitsmiseks,“ ütles Mattis. „Lõpuks on see vabadus, mida me NATO-s kaitseme. Ma olen kindel, et me tõestame taaskord, et me suudame muutuvatele tingimustele reageerida. Me oleme seda teinud minevikus ja on olemas kõik põhjused ja kindlus, et me väljume taaskord täielikult koos.“