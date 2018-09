Kaitseminister Luik Defence Newsile: igast Venemaa valitsusest jookseb läbi imperialismi joon

Loomulikult küsiti Luigelt, kas on oht, et Venemaa tungib lähiaastatel Eestisse sisse.

Luik vastas, et igasugune oht Venemaa poolt sõltub sellest, mida me ise teeme. Kui olla kindel, selgesõnaline ja tugev, kahaneb Vene oht kohe. Kui olla nõrk, kui näidata kõhklusi, Vene oht kasvab. Saab tagada, et see mida me teeme, vastab lääne alliansi vajadustele. Palju on veel teha.

Küsimusele, kas õhuturbemissiooni muutmine õhukaitsemissiooniks on realistlik, vastast Luik, et tehnilisest seisukohast on see täiesti realistlik. Küsimus on poliitilises tahtes ja täiendavates ressurssides.

Seda, kas poliitiline tahe on olemas, saab Luige sõnul näha. „Aga ma pean ütlema, et kuna me oleme juba toonud Balti riikidesse üsna suure õhuvõimekuse, oleks minu arvates kurb, kui me ei kasutaks seda täies mahus. Sest see on juba olemas. Ma pean silmas, et me ei pea nullist alustama,” ütles Luik.