Kaitseminister Hultqvist: Venemaa levitab desinformatsiooni Rootsi sõjaväeõppuse kohta

Venemaa levitab desinformatsiooni Rootsi sõjaväeõppuse Aurora kohta, teatas kaitseminister Peter Hultqvist ajalehele Dagens Nyheter.

„Peab olema meie suveräänne õigus viia selline õppus läbi ilma, et keegi teine püüaks propagandistlikul viisil panna seda mingisse pingelisse stsenaariumi,“ ütles Hultqvist Dagens Nyheterile, vahendab Svenska Dagbladet.

Aurora on suurim sõjaväeõppus Rootsis 24 aasta jooksul, millel on 20 000 osavõtjat, mis kujutab 40 protsenti Rootsi kaitseväe praeguse hetke koguressurssidest. Õppus toimub Gotlandil, Stockholmis, Mälardalenis ja Göteborgis. Umbes samal ajal viib Venemaa läbi oma suurõppuse Zapad-2017.

Hultqvist hoiatas, et Rootsi õppuse kohta levitatakse valeinformatsiooni, et see on NATO õppus.

„Nemad viivad läbi oma õppuse ja meie enda oma. Ja ma juba näen, et levitatakse valeinformatsiooni, et Rootsi õppus on NATO õppus,“ ütles Hultqvist.

Õppust on teiste hulgas kritiseerinud organisatsioon Kvinnor för Fred (Naised Rahu Eest), mille väitel mõjub see negatiivselt julgeolekuolukorrale Läänemerel.

Aurorast võtab osa mitu NATO riiki. USA osaleb mehhaniseeritud kompanii ja tankidega. Kohal võib olla ka õhutõrjeüksus rakettidega Patriot. Eestist, Taanist ja Norrast võtavad osa Kaitseliit ja teised vastavad organisatsioonid. Osaleda võivad ka Prantsusmaa ja Saksamaa ning üle 40 Rootsi ametkonna teeb koostööd ühiskonna kaitse ja valmisoleku ametiga (MSB).

Õppusel proovitakse esimest korda 2016. aastal Rootsi parlamendis heaks kiidetud NATO-ga sõlmitud vastuvõtjariigi kokkulepet (Host Nation Support, HNS).

Kaitseminister Hultqvist on korduvalt toonitanud Rootsi-vastaste desinformatsioonikampaaniate tõsidust.