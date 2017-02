Kaitseminister ei karda Valgevene võimalikku okupeerimist Venemaaga ühiste õppuste Zapad-2017 käigus

Valgevene kaitseminister Andrei Ravkov kommenteeris ajalehele Sovetskaja Belorussija Vene sõjatehnika ümberpaigutamist Valgevenesse õppuste Zapad-2017 raames.

„Mõnede „ekspertide“ viimase aja hüsteeria õhutamine väidetavalt võimaliku Valgevene okupeerimise kohta Vene vägede poolt ei ole midagi rohkemat kui mõnede marginaalsete struktuuride katse saada poliitilisi dividende või tõsta oma reitingut Valgevene-Venemaa omavaheliste suhete teema ekspluateerimise arvel,“ ütles Ravkov Lenta.ru vahendusel.

Ravkov soovitas skeptikutel „heita pilk normatiivsetele õiguslikele dokumentidele, mis reglementeerivad sõjalise julgeoleku tagamise küsimusi“ vabariigis, ning uurida sõjalist doktriini, mille prioriteetsete suundade hulgas on kollektiivse julgeoleku süsteemi tugevdamine ja edasine suhete arendamine Venemaaga.

Mis puudutab ühisõppusi, siis tuletas Ravkov meelde, et need toimuvad kord kahe aasta jooksul vaheldumisi Valgevenes ja Venemaal. „Venemaa on meie strateegiline liitlane, koos temaga ehitame me ühist riigikaitseruumi. Eesseisvad manöövrid on üks ühendatud grupeeringu ettevalmistamise vorm,“ selgitas Ravkov.

Ravkov rõhutas, et ohtu Valgevene suveräänsusele Zapad-2017 endast ei kujuta. „Õppuste mõte, nende läbiviimise piirkonnad, Venemaalt osaleva isikkoosseisu ja sõjatehnika arvukus – kõik see töötatakse välja ja kooskõlastatakse Valgevene poolega. Me kontrollime ka kõiki vägede liikumisi,“ kinnitas Ravkov. Samuti viitas ta sellele, et manöövrid ei kujuta endast ohtu lääneriikidele, sest neil on kaitseiseloom.

Strateegilised õppused Zapad-2017 toimuvad septembris mitmetel Venemaa ja Valgevene polügoonidel. Venemaa kaitseministri Sergei Šoigu sõnul võetakse õppuste stsenaariumi väljatöötamisel arvesse NATO suurenenud aktiivsus Venemaa-Valgevene liitriigi piiride läheduses.