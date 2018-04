Kaitseminister Bergmanis: Venemaa võis toimumata jäänud raketikatsetustega kontrollida Läti reageeringut

Raketikatsetused Läti majandusvööndi kohal Läänemeres, mille Venemaa välja kuulutas, aga mida tegelikult ei toimunud, võisid olla osa strateegilisest kommunikatsioonist, teatas Läti kaitseminister Raimonds Bergmanis täna LTV-le.

Bergmanis ütles, et Venemaa ei täpsustanud, mida täpselt ta selle õppusega katsetada tahtis, ning on võimalik, et venelastel oli tehnilisi rikkeid, vahendab LSM.

Bergmanise sõnul võib aga ka olla nii, et Venemaa loobus teadlikult katsetuste tegelikust läbiviimisest, mis tähendab, et teade oli osa kommunikatsioonistrateegiast ja Moskva hindas Läti reaktsiooni.

„Minu jaoks oleks huvitav teada, kas sellel oli rahaline mõju mere- ja lennuliiklusele, kui sellel oli majanduslik mõju,” ütles Bergmanis.

Varem jälgisid Läti relvajõud Vene sõjalaevade liikumist Läti majandusvööndis Läänemerel, kus Venemaa kuulutas välja raketikatsetused, kuid ühtki raketti välja ei lastud.

Tsiviillennukid juhiti piirkonnast mööda ja Läti relvajõud hoidsid olukorral silma peal kolme päeva jooksul alates 4. aprillist.