Kahtlane pakk saadeti ka Robert De Niro restorani New Yorgis

NBC teatas õiguskaitseorganite allikatele viidates, et pakk saabus Tribeca Grilli kohaliku aja järgi täna varahommikul, vahendab BBC News.

Kui see on seotud varasemate pakkidega, on see kaheksas pommi sisaldanud pakk, mis on saadetud president Donald Trumpi kriitikutele.

De Niro on häälekas Trumpi oponent, kes on nimetanud teda „rahvuslikuks katastroofiks”.

Trump vastas tookord, et De Niro on "väga madala IQ-ga isik".

New Yorgi politsei teatas, et restoran oli kahtlase paki saabumise ajal tühi.