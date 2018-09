Kahe Korea juhid külastasid koos püha Paektu mäe tippu Põhja-Koreas

Pärast seda, kui kaks riigipead olid eile lubanud uusi samme tuumaläbirääkimiste päästmiseks, otsustasid Moon ja Kim kasutada kolmepäevase tippkohtumise viimast päeva Hiina piiril asuva sümboolse mäe tippu tõusmiseks, vahendab Reuters.

Moon on juba kaua rääkinud, et Paektu (Lõuna-Koreas Baekdu ja Hiinas Changbai) mäe külastamine on tema ammune täitumata unistus.

„Paljud inimesed lõunas lähevad Paektu mäele Hiina poolt, aga mina otsustasin seda mitte teha, lubades endale, et lähen, astudes meie pinnal,” ütles Moon tippu jõudes Kimile. „Aga aeg lendas nii kiiresti ja ma arvasin, et minu soov ei pruugi täituda, aga see täitus täna.”

Kui Moon saabus lennuväljale mäe juures, oli seal vastas umbes tuhat põhjakorealast, kes tervitasid teda lilli lehvitades ja skandeerides „Emamaa! Ühinemine!”

Moon ja Kim sõitsid köisraudteega mäetipus asuva Taevajärve juurde ning jalutasid koos naistega ringi. Moon täitis järveveega pudeli.

„Hiinlased kadestavad meid, sest nad ei saa enda poolt järve äärde minna, aga meie saame,” ütles Kim. „Me peaksime kirjutama uue ajaloopeatüki Põhja ja Lõuna vahel, peegeldades oma uut ajalugu selle Taevajärvel.”

Mõned Lõuna-Korea ametnikud pakkusid, et Kim ja tema naine tuleks kutsuda Lõuna-Korea kõrgeimale mäele Hallale.

„Meil on vana ütlus, et me tervitame päikest Paektul ja tervitame ühinemist Hallal,” ütles Kimi naine Ri Sol-ju.