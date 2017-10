Kafkalik protsess jätkub: Moskva kohus pikendas tuntud lavastaja Kirill Serebrennikovi koduaresti

Moskva Basmanõi ringkonnakohus otsutas eile, et riisumises süüdistatud teatri- ja filmilavastaja Kirill Serebrennikov peab jääma 19. jaanuarini koduaresti.

Serebrennikov peeti kinni augustis ja talle esitati süüdistus 68 miljoni rubla (üle miljoni euro) riisumises enda juhitud kollektiivilt Seitsmes Stuudio. Praegu on Serebrennikov Gogoli keskuse kunstiline juht. Süüdimõistmise korral võib teda oodata kuni kümneaastane vangistus.

Süüdistuse järgi oli raha mõeldud Gogoli keskuse projekti Platvorm korraldatud lavastuseks „Suveöö unenägu,“ mis aga polevat kordagi lavale jõudnud. Kaitse märkis, et lavastus jõudis tegelikult lavale rohkem kui 15 korral, lisaks Venemaale ka Pariisis. Selle kohta on ka ohtralt tõendeid, plakatitest sadade vaatajate tunnistuseni. Venekeelses sotsiaalmeedias on selle puhul kasutusel teemaviide "Mina käisin Platvormi vaatamas" ehk #ябылнаплатформе.

Prokuratuuri sõnul pole need väited aga tõsiseltvõetavad ja plakatite ning arvustuste olemasolu ei tõenda, et lavastust tegelikult ka mängiti. „Kirjutada võib mida iganes,“ vahendas prokuröri seisukohta portaal Meduza.

Opositsionäär Aleksei Navalnõi kirjutas oma kodulehel, et võimude suhtes kriitilise Serebrennikovi kinnipidamine on selge hoiatus teistele kultuuritegelastele, et nad Vladimir Putinile presidendivalimiste eel toetust avaldaksid või vähemasti poliitilistest teemadest hoiduksid.

Juulis lükkas Bolšoi teater edasi Serebrennikovi lavastuse "Nurejev" etendumise, põhjendades seda kunstiliselt ebapiisava tasemega. Trupiliikmete sõnul teatri juhtkond valetab ning tegelik põhjus on poliitiline.