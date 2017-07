Kadõrov: me surume vajadusel maailma põlvili ja keerame sellele taha

Tšetšeenia juht Ramzan Kadõrov ütles ekslusiivses usutluses telekanalile HBO, et kui keegi peaks venelasi ründama, surub riik kogu maailma põlvili.

„Ameerika ajab Venemaa-vastast poliitikat, meie riigi juhtkonna vastast poliitikat,“ süüdistas Kadõrov. „Nad teavad, et ma olen valmis Venemaa eest oma elu andma ja et mul on väga hea sõjavägi, mis on võimeline nii ründama kui kaitsma.“

3. In an interview with @RealSportsHBO one of Putin's biggest allies says "we will put the world on its knees and screw it from behind." pic.twitter.com/nYpu78nDDy— Yashar Ali (@yashar) July 14, 2017

„Ameerika ei ole väga tugev riik,“ märkis ta. „Meil on aga tugev valitsus ja me oleme tuumariik. Isegi kui meie valitsus hävitatakse, saadetakse meie tuumarelvad automaatselt välja. Me surume kogu maailma põlvili ja keerame sellele taha,“ lubas Kadõrov.

USA telekanali ajakirjanikul oli esimese välismaalasena võimalik küsida Kadõrovilt ka sealsete homoseksuaalsete meeste massilise tagakisusamise ja tapmise kohta.

Kadyrov says if there are any gay people in Chechnya they should be removed in order to purify the blood of the Chechen people. pic.twitter.com/oTshkbFGLO— Yashar Ali (@yashar) July 14, 2017

„Miks ta siia tuli? Mis on nende küsimuste mõte?“ ärritus Kadõrov kõigepealt. „See on nonsenss. Meil ei ole homoseksuaale,“ laiutas ta käsi.

„Kui Kanadal on, siis kiidetud olgu Allah. Viige nad meist kaugele. Võtke nad endaga kaasa, et meie veri puhtana hoida,“ lausus ta.

Ta lisas ägestunult, et homoseksuaalide näol ei ole tegemist inimeste, vaid saatanatega. „Kurat neid võtku meie süüdistamise eest. Neil tuleb selle kohta kõikvõimsale aru anda.“

HBO täispikk usutlus Kadõroviga läheb eetrisse teisipäeval.