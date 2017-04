Kadõrov kaebas Putinile Tšetšeeniast rääkivate „provokatsiooniliste artiklite“ üle Vene meedias

Venemaa president Vladimir Putin võttis kolmapäeval Kremlis vastu Tšetšeenia juhi Ramzan Kadõrovi, kes muu hulgas kaebas „provokatsiooniliste artiklite“ üle Vene meedias.

Vene meedias ei välistata, et Kadõrov pidas silmas Novaja Gazeta artiklit geide tagakiusamisest Tšetšeenias. Kadõrovi sõnadest järeldub, et ta mõtles üllitist usumees Hasu Tepsurkajevi tapmise kohta. Artiklit geide tagakiusamise kohta Tšetšeenias Kremli pressiteenistuse Putini ja Kadõrovi vestluse üleskirjutuse järgi ei mainitud, vahendab NEWSru.com.

„Tahan teile ette kanda, et need provokatsioonilised artiklid, mida kirjutatakse Tšetšeeni vabariigist, rahvast, neist sündmustest, mis meil väidetavalt aset leiavad, vahistamistest…“ alustas Kadõrov.

„Millised?“ küsis Putin vahele.

„Head, jutumärkides, inimesed kirjutavad sellest, et meil vabariigis – isegi sellest rääkida on ebamugav – inimesi vahistatakse, tapetakse,“ selgitas Kadõrov.

Kadõrovi sõnul nimetasid need „head inimesed“ isegi ühe sellise „puhastuse“ ohvri – Hasu Tepsurkajevi – nime. „Öeldi, et ta tapeti, aga tema viibib kodus. Otsese tekstiga alguses solvati teda, hiljem süüdistati võime, et ta tapeti, aga tema on elus, terve, viibib kodus. Vaat selliseid kinnitamata fakte vabariigi ümber esineb aastas kaks-kolm korda ja aasta algusest on see esimene olukord sellises formaadis,“ rääkis Kadõrov.

Groznõi TV teatas eelmisel nädalal, et Kadõrov käis koos mufti Salah Mežijeviga Tepsurkajevil külas. Telekanal teatas, et mõni aeg tagasi oli Tepsurkajev Peterburis eriarstiabi saamas. „Hasu Tepsurkajevi pikaajaline puudumine oli põhjuseks kuulujuttude tekkimisele tema tapmise kohta, mida levitati kaugele väljapoole regiooni piire. Loomulikult osutusid oletused valeks ja teoloog ise imestas koju saabudes väga, et temast oli hakatud rääkima ebasoodsas valguses,“ öeldi teates.

Rääkides olukorrast Tšetšeenias kinnitas Kadõrov, et julgeoleku asjus on seal kõik korras. „Tänavakuritegevust meil ei ole, tõsist ohtu terrorismi suunal meil ei ole, vabariik, me ütleme, liigub kindlalt edasi,“ ütles Kadõrov.