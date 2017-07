Kadõrov: alatud õiguskaitsjad levitavad kuuldusi Tšetšeenia geide kohta raha pärast

Tšetšeenia juht Ramzan Kadõrov teatas, et tõele mitte vastava informatsiooni levitamisega homoseksuaalide tagakiusamise kohta vabariigis tegelevad organisatsioonid, kes tahavad selle pealt raha teenida.

„Need on meie alatud õiguskaitsjad, müüdavad, kes kogu aeg petavad Ameerika, ütleme, võime ja saavad kopika. Ja väga paljud inimesed asuvad Moskvast teele, nagu nemad, neid kiusab taga Kadõrov, nad on sunnitud sõitma ära Euroopasse ja nad hakkavad seal raha tegema,“ rääkis Kadõrov intervjuus telekanalile HBO, vahendab TASS. „Selle mõtlesid välja nemad, saatanad, nad on müüdavad, halvad inimesed, ja olgu nad neetud selle eest, et nad meie kohta jutte räägivad. Kõigekõrgema ees annavad nad niikuinii selle kohta aru.“

Kadõrov rääkis ajakirjanikule ka Tšetšeenia demokraatlikust ülesehitusest: „Te olete meie juures minu arvates teist korda. Te peaksite ise nägema, et siin on absoluutselt demokraatlik vabariik, sõnavabadus, inimesed elavad õnnelikult. Absoluutselt kõik, mis nad meie kohta räägivad, on jama.“

Kadõrov tunnistas samas, et Tšetšeenia homoseksuaale võivad karistada nende sugulased. „Kui sugulased karistavad seaduslikult, oleme me sellega nõus,“ teatas Kadõrov.

15. juulil teatati, et Kadõrov hakkas HBO-le intervjuud andes naerma, kui talt Tšetšeenia geide kohta küsiti. Ta väljendas arusaamatust selle üle, miks talle selliseid küsimusi esitatakse ja ütles: „See on jama. Meil ei ole selliseid inimesi. Meil ei ole geisid. Kui on, viige Kanadasse. Allah olgu kiidetud, meist kaugemale.“