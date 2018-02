KAART, VIDEO, FOTOD | Mis toimub Süüria vägede poolt sissepiiratud Ida-Ghoutas?

Alates pühapäevast on Vene ja Süüria pommituskampaanias hukkunud umbes 350 tsiviilelanikku, mis on suur arv isegi Süüria kodusõja standardite järgi.

Ida-Ghouta on Süüria pealinna Damascuse idapoolne eeslinn, kesklinnast umbes 15 kilomeetri kaugusel. Alates Süüria kodusõja algusest hoiavad ala enda käes Süüria mässuliste rühmitused, millest tugevaim on seal Saudi Araabia toetatud islamistlik Jaish al-Islam. Eelmisel nädalal alustasid Süüria ja Venemaa lennukid Ida-Ghoutas ulatuslikku pommituskampaaniat ja valmistub kõigi märkide järgi suuremaks pealetungiks, et kogu ala tänavu enda kätte võtta. Kaardil näeb territoorium välja selline – Ida-Ghouta on suur roheline ala kesklinnast vasakul. Punane tähistab keskvalitsust, must on ISIS-e kontrollitud ala.

Damascuse rindejoon Kaart: Liveuamap.com

Loe veel

ÜRO hinnangul elab koos mässuliste võitlejatega umbes 100 km2 suurusel alal ka umbes 393 000 tsiviilelanikku, kellel ei ole ühtegi põgenemisteed. Enne pommituskampaania algust hukkus Ida-Ghoutas kolme kuuga umbes 700 tsiviilelanikku. Ainuüksi nelja viimase päeva jooksul on aga hukkunud juba ligi 300 elanikku. Ülemine video näitab tüüpilise pommirünnaku tagajärgi eilsest kuupäevast. Täna lõunaks oli hukkunud veel 13 elanikku. Pommitamine on koondunud enklaavi lääneosasse, ida pool aga valmistuvad Süüria valitsusväed pealetungiks.

E. #Damascus: some up-armoured BREM-1 (Adra factory) belonging to 4th Division and supposed to break through 1st Rebel defense lines. pic.twitter.com/KMdrXtMNrE — Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) February 21, 2018

Kuni lahingutegevus kestab, vaevlevad elanikud näljas. Eelmisel nädalal saabus linna esimene ÜRO abikolonn viimase kolme kuu jooksul, sellest piisas toiduabi aga vaid 7200 inimesele. Elanike teatel on pommitamise tagajärjel piirkonda hakanud vältima ka toiduga spekuleerivad kaubitsejad. Esmaspäeval teatas ÜRO, et leiva hind Ida-Ghoutas on 22 korda kallim kui ülejäänud Süürias keskmiselt ja 12% alla viieaastastest lastest on alatoidetud. Ühendus Reach Initiative kinnitab, et enamik elanikke on päevade kaupa söömata või üritavad toituda mittesöödavatest taimedest.

Ühenduse Piirideta Arstid teatel on pommitamine kolme päevaga löönud rivist välja 14 haiglat, millest üks kuulus Maailma Terviseorganisatsioonile (WHO). Surma on saanud üle kümne meediku. Kiiret abi vajavate haigete ja haavatute patsientide arv ulatub sadadesse.

Ida-Ghouta haigla, 22. veebruar Foto: AFP

Täna kohtub Ida-Ghouta küsimuses ÜRO julgeolekunõukogu, kes kuulab ära ÜRO humanitaarasjade ameti aruande. Rootsi ja Kuveit kutsuvad ÜRO peaassambleed üles hääletama resolutsiooni poolt, mis nõuab Ida-Ghoutale humanitaarabi võimaldamist. ÜRO peasekretär António Guterres kutsus eile üles sõjategevust Ida-Ghoutas peatama, relvarahu nõudis ka Prantsuse president Emmanuel Macron. Riigidepartemangu pressiesindaja Heather Nauert teatas teisipäeval, et USA on toimuva pärast sügavalt mures ja nõuab, et Venemaa valitsusvägede toetamise lõpetaks.

Väljavaadet olukorra diplomaatiliseks lahendamiseks esialgu ei paista. Üks võimalik lahendus oleks relvarahu, mis laseks sissepiiratud võitlejatel ja elanikel lahkuda põhjapoolsetele mässuliste aladele Idlibi provintsis. Samal moel lahendati 2016. aastal Aleppo linna idaosa pikaleveninud piiramine. Venemaa aga teatas eile, et valitsuse ja mässuliste läbirääkimised vägivalla lõpetamiseks kukkusid läbi. Ühtlasi süüdistas Venemaa mässulisi tsiviilisikute inimkilbina kasutamises.

Lõpetuseks valik pilte sissepiiratud enklaavist. Kõik fotod on tehtud eilse kuupäeva jooksul. Enamik neist on väga häiriva sisuga.