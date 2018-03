Seni on Vene diplomaatide väljasaatmisest solidaarsusaktina Suurbritanniale vastuseks endise spiooni Sergei Skripali ja tema tütre mürgitamise eest Inglismaal Salisburys teatanud 23 riiki. Millised need riigid on ja kui palju diplomaate sealt välja saadetakse on näha juuresoleval kaardil.