KAART | ÜRO ränderaamistik: kes on poolt ja kes on vastu?

ÜRO rändeleppele on vastu ka Poola, Ungari, Tšehhi, Slovakkia, Austria, Itaalia, Sloveenia ja Bulgaaria, mujalt maailmast ka näiteks USA ja Austraalia.

* Antud graafikult võib näha, et ÜRO ränderaamistikku ei toeta ka Horvaatia, aga see ei vasta tõele: kuigi Horvaatia president väitis algselt, et tema lepet ei allkirjasta, otsustas valitsus sellele siiski rohelist tuld näidata.