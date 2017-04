Ka Taani sõdureid hoiatati Eestis ootavate ilusate naiste ja baarikakluste eest

Ka Taani hoiatab oma NATO missioonile Eestisse saadetavat 200 sõdurit erinevate ohtude, sealhulgas armulõksude eest.

Taani riigikaitse luureteenistus (Forsvarets Efterretningstjeneste – FE) on koostanud riskihinnangu, mille järgi annavad Vene ja Vene-meelsed agendid oma parima Taani sõdurite ja nende NATO kolleegide piirkonnas viibimise diskrediteerimiseks ning see sisaldab ka naissoost agentide kasutamist, vahendab Copenhagen Post.

Taani valitsuse parlamendile esitatud riskihinnangu järgi leiab FE, et Taani sõdurite tülitamise ja hirmutamise kampaaniate oht on suur, teatas ajaleht Politiken.

Raportis öeldakse, et Taani sõdurid peaksid olema valvel Vene „armulõksude“ – ilustate naiste suhtes, kes meelitavad sõdurid kompromiteerivatesse olukordadesse.

Teise ohuna tuuakse välja provokatiivsed kõrtsikliendid ning rõhutatakse, et oht on eriti suur, kui sõduritel on vaba aeg ja nad veedavad aega Tallinnas või Tartus.

Taani kaitseminister Claus Hjort Frederiksen tunnistas, et FE hirmud ei ole alusetud.