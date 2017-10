Ka Stockholmis valitsevat apokalüptilist pimedust seletati haruldase pilve ja Portugali põlengute tolmuga

Ka Stockholmis oli täna kõneaineks erakordselt pime hommikupoolik, mis pani inimesi maailma lõpust rääkima.

Päike tõusis kell 7.30, aga ka pärast kella üheksat hommikul oli kogu Stockholmis peaaegu sama pime kui öösel, vahendab The Local.

Rootsi Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut (SMHI) andis kummituslikule nähtusele ratsionaalsema seletuse kui maailma lõpp.

„See on ilmselt pilv nimega cumulonimbus, mis teeb tunde pimedamaks kui normaalselt sel ajal hommikul. On üsna ebatavaline, et on selline äike nii hilja hooajal,“ ütles meteoroloog Therese Gadd agentuurile TT.

Cumulonimbus tekib, kui tugevad õhuvoolud kannavad veeauru ülespoole, nii et see moodustab tiheda vertikaalse pilve. Tavaliselt esinevad sellised pilved tormi ajal ja võivad takistada päikesevalguse läbipääsu.

See nähtus võib vabalt olla seotud tormiga Ophelia, mis on tekitanud suurt kahju Iirimaal ja Suurbritannias, teatas Põhjamaade erailmateenistus Foreca.

„Me arvame, et see on täpselt see, mis juhtus Suurbritannias, mis on see, et Hispaania ja Portugali maastikupõlengute tolm teeb taeva tumedamaks,“ ütles Foreca meteoroloog Aftonbladetile.