Jyrki Katainen lahkub poliitikast - Alexander Stubbile võib avaneda tee võitlusse Euroopa Komisjoni presidendi ametikoha pärast

Kataineni otsus avab võimaluse, et Soome koonderakond kaasab niinimetatud esikandidaadivõitlusse Euroopa Liidu ringkondades kogenud ja tuntud endise peaministri Alexander Stubbi, kes on praegu Euroopa Investeerimispanga asejuht.

Selline võitlus toimub järgmisel sügisel Euroopa Parlamendi suurimas, Euroopa Rahvapartei (EPP) fraktsioonis, kuhu Soome koonderakond kuulub. Fraktsioon valib oma kandidaadi Euroopa Komisjoni presidendi kohale 7.-8. novembril Helsingis.

Stubb ütles kevadel oma 50. sünnipäeva intervjuus Aamulehtile, et teda huvitaks Euroopa Komisjoni presidendiks kandideerimine.

„Enne kui Katainen otsustab, kelleks ta tahab suurena saada, ei pea ma selle pärast muretsema. Kui Jyrki läheb esikandidaadiks, toetan teda. Kui ta ei lähe, lähen joonestuslaua äärde,” ütles Stubb.

Kataineni sõnul on Stubbil kõik need omadused, mida komisjoni presidendilt nõutakse. Siiski leiab Katainen, et asja peab otsustama koonderakond ja eriti selle esimees Petteri Orpo.

Orpo ütles, et on Stubbiga Euroopa Komisjoni presidendi ametist rääkinud. Otsuseid on Orpo sõnul kavas teha ühiselt suve jooksul.

„Ta oleks suurepärane kandidaat. Ta on ka ise teatanud, et mõtleb sellele ja see on hea,” ütles Orpo.

Orpo usub, et Stubbil oleksid komisjoni presidendi ameti jaoks head eeldused. Ta on olnud peaminister, välisminister, keeled on suus ja ka Brüssel on tuttav koht mitmest vaatepunktist.

Üldiselt räägitakse Brüsselis, et EPP tippkandidaadi favoriit on 67-aastane prantslane Michel Barnier, kes on praegu Euroopa Liidu poolne Brexiti-läbirääkija.