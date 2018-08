Jüri Ratas sõidab kohtuma Iisraeli peaministriga, kes tahab võita Baltikumi toetust

Juudiriigi peaministritest on Netanyahu esimene, kes väisab Leedut, kus kohtumine saab toimuma. Ajaleht The Times of Jerusalem kirjutab, et peaminister asub Balti liidritega läbirääkimisi pidama, et suurendada oma toetust riikide seas, kes võivad erinevalt teistest Euroopa Liidu maadest näidata israeliitide suhtes üles enam sümpaatiat.

Ametnike sõnul viibib Netanyahu Leedus neljapäevast pühapäevani, kohtudes Eesti, Läti ja Leedu riigijuhtidega. Valitsuse koduleheküljel oleva teabe kohaselt väisab Ratas Kaunast reedest laupäevani.

Ajaleht märgib, et Netanyahu otsib pidevalt sümpaatiat Euroopa Liidu sees, ennekõike riikide seast, kes võiksid pakkuda tasakaalu kriitikale Lääne-Euroopa riikidelt seoses sõjaväelise okupatsiooniga Läänekaldal.

Ta üritab ka veenda riike avaldama enam survet Iraanile, saades uut hoogu pärast USA president Donald Trumpi otsust lahkuda tuumaleppest ja taastada sanktsioonide pakett. Euroopa Liit üritab aga jätkata koostöö tegemist Iisraeli suurima vaenlasega, leides, et lepe toimib ja aitab vältida olukorda, kus Teheran arendab lähiajal välja tuumarelva.