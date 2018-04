Juncker: Vladimir Putin on mu sõber

Euroopa Komisjoni president ja endine pikaaegne Luksemburgi peaminister Jean-Claude Juncker ütles, et kuigi tänapäeval ei tohi seda öelda, on Venemaa president Vladimir Putin tema sõber.

Juncker rääkis usutluses Madalmaade ajalehele Trouw, et eurooplastel ja venelastel tuleb hakata omavahel taas suhtlema ja kontakte taastama, loobudes külma sõja retoorikast. „Meil tuleb õppida venelastega uuesti võrdsetel alustel, silmast silma rääkima,“ arvas Juncker. „Venemaal on suur roll ja ilma Venemaata ei ole ka Euroopa julgeolekuagendat.“

Ta märkis, et USA endine president Barack Obama eksis, kui avaldas 2014. aastal arvamust, et Venemaa näol on tegemist pelgalt regionaalse, mitte globaalse jõuga. „Kui on miskit, mida Venemaa kindlasti ei ole, siis see on [regionaalne],“ ütles luksemburglane.

Juncker jätkas usutlust, mainides muu seas, et president Vladimir Putin on tema ammune sõber. „Ta on mu sõber, ja on seda juba aastaid, kuigi tänapäeval ei tohi seda öelda,“ kurtis Juncker.