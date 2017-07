Juncker vabandas kannatuse kaotamise pärast

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker vabandas ametnike sõnul Euroopa Parlamendi juhi Antonio Tajani ees kannatuse kaotamise pärast, kui kutsus seadusandjate koda naeruväärseks.

Istungi järel kohtus Juncker eraviisiliselt Tajaniga ja andis talle üle lühikese kirja. „Hea Antonio, ma vabandan, et kaotasin täna hommikul kannatuse. Mul on juhtunu pärast kahju. Nagu te teate, ma austan parlamenti,“ kirjutas ta.

Juncker kritiseeris parlamenti teisipäevasel istungil, kus roteeruva eesistumise lõpetanud Malta peaminister Joseph Muscati andis kuue kuu jooksul tehtu kohta aru. Junckerit vihastas asjaolu, et 751 parlamendisaadikust oli kohal vaid käputäis.

„Euroopa Parlament on naeruväärne, täiesti naeruväärne,“ lajatas ta. „Ma kiidan kõiki, kes kohal on, aga pelgalt 30 seadusandja viibimine siin selleks debatiks näitab, et parlament ei ole tõsiseltvõetav.“

Junckeri pressiesindaja ütles kolmapäeval, et president tõepoolest andis Tajanile üle taolise kirja. Tema sõnul on Juncker europarlamendi sõber, kes ütles viimasele välja ebamugava tõe.