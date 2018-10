Juncker: lootust brittidega kokkuleppele jõuda on üha rohkem

Juncker ütles Austriat väisates meediale, et ei ole kindlust, et kokkulepe suudetakse saavutada oktoobriks, aga viimastel päevadel on üha rohkem lootust, et selleni võidakse jõuda novembris, vahendas uudistekanal BBC.

Ühendkuningriigi poolt väljendas samasugust arvamust välisministeeriumi kantsler Alan Duncan, öeldes, et üha enam on lootust saavutada kokkulepe veel enne detsembrikuu kättejõudmist.

Ametlikult lahkub riik Euroopa Liidust 2019. aasta 29. märtsil, olgu see kokkuleppega või ilma. Muret tekitab aga tõsiasi, et mitu olulist küsimust on endiselt lahendamata, sh probleem Iiri piiriga, millele kontrollpunktide tekkimise vältimiseks ei ole suudetud lahendust leida.

Junckerilt küsiti usutluses, kas kokkuleppele võidakse jõuda oktoobri keskpaigaks, st järgmise 11 päeva jooksul enne, kui leiab aset Euroopa Liidu valitsusjuhtide järgmine kohtumine. Ta vastas: „Me pole veel nii kaugel. Kuid tahe jõuda brittide valitsusega kokkuleppele on murdumatu.“

Ta kordas ka oma seisukohta, et leppeta lahkumine ei ole hea Suurbritanniale ega Euroopa Liidule.

Euroopa Liidu ametnikud väljendasid reedel rahulolu läbirääkimiste käiguga, sh võtmeteemadel, mis tõi turgudelt positiivse reaktsiooni ja pani naelsterlingu väärtuse euro ja dollari suhtes kasvama.