Juncker: keegi ei lahku rohkem Euroopa Liidust

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker ei muretse, et Euroopa Liidust võiks pärast Ühendkuningriigi lahkumist välja astuda veel mõni riik.

Juncker väljendas ajalehele Bild am Sonntag arvamust, et Ühendkuningriigi lahkumine ainult süvendab arusaama, et blokist väljaastumine ei ole mõistlik valik.

„Ma usun, et Suurbritannia näitel saab igaüks aru, et liidust ei ole väärt lahkuda,“ ütles Juncker.

Euroopa Komisjoni juhi hinnangul võib brittide lahkumisel olla pigem positiivne tulem. „Ülejäänud liikmesriigid armuvad omavahel uuesti ja uuendavad oma tõotusi Euroopa Liidule,“ leidis ta.

27 Euroopa Liidu riigi juhtidel on kavas järgmisel nädalal bloki 60-aastapäeva üritusel Roomas kuulutada: „Euroopa on meie ühine tulevik.“

Junckeri sõnul harjub Suurbritannia sellega, et teda koheldakse kui mitte liiget. „Osaline liikmelisus või cherry-picking ei ole võimalik. Tuleb süüa seda, mis on laual, või laua tagant lahkuda,“ sõnas ta.

Ühtlasi avaldas Juncker arvamust, et tulevikus, kuigi mitte tema ametiajal, liitub EL-iga veel mitu riiki.