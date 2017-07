Juncker: Euroopa Parlament on naeruväärne, täiesti naeruväärne

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker nimetas Euroopa Parlamenti naeruväärseks ja sattus sõnelusse selle esimehe Antonio Tajaniga.

Juncker ründas parlamenti tänasel istungil, kus roteeruva eesistumise lõpetanud Malta peaminister Joseph Muscati andis kuue kuu jooksul tehtu kohta aru. Junckerit vihastas asjaolu, et 751 otse valitud parlamendisaadikust oli kohal vaid käputäis, vahendab uudistekanal BBC.

Tajani üritas Junckerit korrale kutsuda ja hurjutas Euroopa Komisjoni juhti tema keelekasutuse pärast, kuid Juncker jäi endale kindlaks.

"Euroopa Parlament on naeruväärne, täiesti naeruväärne," lajatas Juncker. "Ma kiidan neid, kes kohale ilmusid, kuid vaid 30 seadusandja viibimine siin selleks debatiks, näitab, et parlament ei ole tõsiseltvõetav."

Tajani tunnistas, et Juncker võib küll parlamenti kritiseerida, kuid ta ei kontrolli seda, vaid hoopis parlament komisjoni, mille peale Juncker vastas: "Vaid üksikud liikmed on siin plenaaristungil, et komisjoni kontrollida. Te olete naeruväärsed!"

"Härra president, ma palun teil teistsugust sõnavara kasutada. Me ei ole naeruväärsed," hurjutas Tajani.

Juncker jäi aga oma arvamusele kindlaks ja kuulutas otsa: "Ma ei kavatse enam kunagi sarnast istungit külastada. Parlament peab austama ka väiksemate riikide presidentuure, mida see praegu ei tee."