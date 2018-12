Juncker: Brexiti-lepet ei ole võimalik muuta

Junckeri sõnul võivad britid küll soovida lepet muuta, aga selleks puudub igasugune ruum, sest Euroopa Liidu riikide poolt juba heakskiidetud lepe on ainus ja võimalikest parim, vahendab uudisteagentuur Reuters.

Tema sõnul võivad nad küll aidata peaminister Theresa Mayl mõnda leppe osa täpsustada, aga läbirääkimisi uuesti avada ei ole lihtsalt võimalik, sest Euroopa Liit ei saa rohkem oma huvide arvelt järele anda.

May jättis esmaspäeval ära lahkumisleppe üle täna toimuma pidanud hääletuse psrlamendis, mõistes, et ta ei leia rahvaesindajate seas sellele piisavat toetust.

Täna suundus May Hollandisse, kus ta kohtub sealse peaministri Mark Ruttega, et arutada leppe tulevikku. Juba mõne tunni pärast lendab ta sealt aga edasi Saksamaale, et arutada olukorda liidukantsler Angela Merkeliga.