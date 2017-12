Julm veretöö jõulude ajal: mees tulistas surnuks naise ja kaks alaealist last

Äärmuslik näide koduvägivallast: mees tulistas eile USA-s Phoenixis korteris surnuks naise ja tema kaks last – üks oli kümnekuune, teine 11-aastane.

Tapatöös kahtlustatav keeldus politseinikele alistumast kuue tunni jooksul ja lõpuks avas nende pihta tule, aga ta saadi elusa ja tervena kätte.

Politsei esindaja andmetel olid mees ja naine varem paar, lapsed aga nende ühised.

Korravalvurid reageerisid eile kohaliku järgi 15.45 saabunud väljakutsele ja leidsid sündmuskohale jõudes surnud naise parkimisplatsilt. Naaber teatas, et mees on lapsed pantvangiks võtnud. Läbirääkimiste ajal viitas viimane, et on lapsed juba tapnud.

Kui politseinikud silmasid eemalt, et korteris on tõesti surnud beebi, siis hakkas mees nende pihta tulistama.

Politseinikud pääsesid korterisse ja võtsid mehe vahi alla, jagu, kuigi üks korravalvur sai haavata ja viidi arstiabi saama. Hiljem leitis korterist ka ülalmainitud 11-aastase lapse surnukeha.

Allikas: CNN