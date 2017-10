Julija Tõmošenko teatas presidendiks kandideerimisest

Ukraina endine peaminister Julia Tõmošenko ütles usutluses telekanalile One, et kavatseb 2019. aastal presidendiks kandideerida.

Tõmošenko, kes tüürib erakonda Üleukrainaline Ühendus Isamaa (tuntud ka kui Batkõvštšõna), ütles, et langetas otsuse pärast mõistmist, et ta ei usalda juhtivale ametikohale enam ühtegi teist poliitikut.

„Ma ei usalda seda (riigipeatooli -toim) sel korral kellelegi teisele ja kandideerin sellele ise,“ ütles ta. „Me võidame, et riik taas jalule aidata.“

Ta nentis, et eelmistel kordadel, kui ta on otsustanud ise kandideerimisest loobuda ja toetanud teiste seas presidendivalimistel Viktor Juštšenko ja üldvalimistel Arseni Jatsenjuki, ei ole see andnud mingeid tulemusi.

„Ma ei usalda iseenda, oma meeskonna ega meisse uskuvate inimeste häält kellelegi teisele,“ rõhutas ta.

2004. aasta Oranži revolutsiooni liider Julia Tõmošenko mõisteti 2011. aastal seitsmeks aastaks vangi võimu kuritarvitamise eest peaministrina. 2014. aastal pärast president Viktor Janukovõtši kukutamist otsustas Ukraina ülemraada ta vanglast tingimusteta vabastada.