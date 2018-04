Julia Skripal lükkas oma avalduses tagasi Vene saatkonna pakutud teened

Koos endisest spioonist isaga Salisbury närvimürgirünnaku ohvriks langenud Julia Skripal teatas eile, et ei soovi Venemaa Londoni saatkonna pakutud teeneid vastu võtta.

Briti politsei vahendusel tehtud avalduses ütles Julia Skripal, et tema isa Sergei Skripal on endiselt tõsiselt haige ja tema ise kannatab senini nende vastu kasutatud närvimürgi mõjude all, vahendab Reuters.

„Mul on ligipääs sõpradele ja perekonnale ja mulle on teatavaks tehtud spetsiifilised kontaktid Venemaa saatkonnas, kes on lahkelt pakkunud mulle oma abi igal viisil, kuidas nad saavad,” teatas Julia Skripal.

„Hetkel ei taha ma nende teeneid kasutada, aga kui ma meelt muudan, tean ma, kuidas nendega ühendust võtta,” lisas ta.

Venemaa saatkond Londonis on varem väitnud, et neile ei ole antud konsulaarligipääsu Julia Skripalile.

„Me jätkame kohtumise nõudmist Julia ja Sergei Skripaliga. Olukord nende ümber näib üha enam sunniviisil kinnipidamise või vangistusena,” teatas Venemaa saatkond pärast Julia Skripali avaldust.

Julia Skripal sai Salisbury haiglast välja esmaspäeval ja ütles, et teda raviti ilmselgete kliiniliste oskuste ja suure heatahtlikkusega.

Julia Skripal ütles, et ei ole veel piisavalt tugev intervjuude andmiseks meediale ning tema sugulase kommentaarid Vene meediale ei ole tema ega tema isa omad.