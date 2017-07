Julgeolekuteenistus hoiatas Türgi spioonide kasvava aktiivsuse eest Saksamaal

Saksamaa Põhiseaduse Kaitse Liiduameti (BfV) president Hans-Georg Maaßen teatas Türgi salateenistuse kasvavast aktiivsusest Saksamaal.

„Meil on andmeid Türgi valitsuse türgi kogukonnale suunatud mõjutamisest siin Saksamaal,“ ütles Maaßen Osnabrücker Zeitungile, vahendab Die Zeit.

Maaßeni sõnul käib jutt muu hulgas katsetest türgi päritolu rahvastikku hirmutada, kui nad on Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoğani vastu. Näiteks tõi Maaßen putšikatse kavandamises süüdistatava Türgi opositsioonilise islamivaimuliku Fethullah Güleni vastased reklaamid.

Türgi salateenistus ei tegutse Maaßeni sõnul seaduse raames. „Me oleme minevikus korduvalt kindlaks teinud, et Türgi salateenistus tegutseb siin väljaspool Saksa seadusi ning on kogunud inimeste kohta luurealast informatsiooni,“ ütles Maaßen. „Meie jaoks on tähtis, et see oleks Saksamaal teema ja seda võetaks Saksamaal ka probleemina tõsiselt.“

Lisaks sellele näeb põhiseaduskaitse ka türgi äärmusrühmituste arvu kasvu Saksamaal. Nende juures on jälgitav kasvav radikaliseerumine.