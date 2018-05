Juba jälle! Juncker eitab totalitarismilembust

Alles hiljuti tuli Junckeril selgitada tema avaldust Venemaa president Vladimir Putini kohta, keda ta kirjeldas kui oma sõpra. Ta rääkis kuu algul usutluses Madalmaade ajalehele Trouw, et eurooplastel ja venelastel tuleb hakata omavahel taas suhtlema ja kontakte taastama, loobudes külma sõja retoorikast. „Meil tuleb õppida venelastega uuesti võrdsetel alustel, silmast silma rääkima,“ arvas Juncker. „Venemaal on suur roll ja ilma Venemaata ei ole ka Euroopa julgeolekuagendat.“

Juncker jätkas usutlust, mainides muu seas, et president Vladimir Putin on tema ammune sõber. „Ta on mu sõber, ja on seda juba aastaid, kuigi tänapäeval ei tohi seda öelda,“ kurtis Euroopa Komisjoni juht.