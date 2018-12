Jõuluturu ründaja: 29-aastane kriminaalse minevikuga radikaalne islamist ja „potentsiaalne julgeolekuoht”

29-aastane Cherif Chekatt, kes sündis ja kasvas Strasbourgis, oli võimudele juba ammu teada: teda peeti „radikaliseerunuks” ning luureagentuuride arvates oli ta ka „potentsiaalne julgeolekuoht”, vahendab uudisteagentuur AFP.

Ta on varem mõistetud Saksamaal ja Prantsusmaal pisikuritegude eest trellide taha, ütles siseminister Chistophe Castaner. The Mail Online uudisteportaali teatel karistati teda 2011. aastal noarünnaku eest kaheaastase vabadusekaotusega. Toona, 22-aastasena pussitas Chekatt väidetavalt 16-aastast poissi.

Ajakirjanduses levib ka väidetav foto tulistajast.

