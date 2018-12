Jõululaupäeval koduta: Sydney kõrghoone ähvardab variseda

Olümpiapargis asuv Opal Tower, mille umbkaudu 3000 elanikku jõululaupäeva õhtul evakueeriti, valmis alles tänavu sügisel, ja selles on nii kaubanduskeskus kui ka elamuala 392 korteriga, vahendab uudistekanal ABC.

Opal Toweri võimalik kokkuvarisemine ähvardab aga tervet lähipiirkonda, mistõttu ka ümberkaudsete kortermajade elanikel tuli oma kodudest keset jõulupühade pidamist lahkuda. Olümpiapargi lähedal asuv raudteejaam suleti, nagu ka autoliiklus Opal Toweri lähistel.

Uhiuue kõrghoone elanike sõnul oli tugevat ragisevat häält kuulda terve hommiku jooksul ja ühel hetkel teatati sellest ametivõimudele: üsna pea sai selgeks, et asi võib olla tõsisem kui arvati, sest pärastlõunal kella 15 paiku käis tugevam pauk, misjärel hoone päästeameti teatel liikus üks kuni kaks millimeetrit oma algsest positsioonist.

Juba päevi varem jäi mitmele inimesele mulje, et hoonega on midagi lahti: justkui oleks see kalde all. „Ja mõnikord võib tõesti tunda maja liikumas, eriti suure tuulega,“ ütles üks elanik ajakirjanikele.

Jõule tuleb neil, kellel ei ole võimalik minna sõprade või sugulaste juurde, tõenäoliselt veeta Sydney evakuatsioonikeskuses, sest päästeameti teatel ei ole endiselt teada, millal ja kas üldse on elanikel võimalik kodudesse naasta.