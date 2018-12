Jõululaupäeval Helsingis surnud 7-aastase poisi mõrvas kahtlustatakse tema onu

Täna toimunud suletud istungi järel sõnas protsessi juhtivuurija komissar Kirsi Kanth, et ohvri onu külastas jõululaupäeva õhtul ohvri perekonna korterit Helsingis Arabianrantas. Kahtlustatav istus koos kahe korteris viibinud täiskasvanuga maha telekat vaatama ning ülejäänud pereliikmed magasid.

Ühel hetkel põgenes laps ootamatult trepikotta abi otsima. Kahtlusalune tõi ta sealt ära ning lukustas endaga korterisse. Seal mõrvas mees lapse metallist terariistaga. Kiirabi kohale saabudes laps veel elas, kuid teda ei õnnestunud päästa.

Teistele korteris olnud täiskasvanutele kahtlustatav ohuks ei olnud. Komissar Kanth ei täpsustanud, kas teised kaks korteris viibinud täiskasvanut olid lapse vanemad, kuid on teada, et nad olid pereliikmed.

Mees ise on end süüdi tunnistanud ja rääkinud esimesel ülekuulamisel luuludest, mis veretööni viisid. Pole teada, kas vahistatu oli uimastite mõju all. Varasemalt on mees süüdi mõistetud mitmes kallaletungis ja joobes juhtimise eest.

Kohus langetab otsuse 6. märtsil.