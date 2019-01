Jõukude rünnakud pankade, busside ja kaupluste vastu sundisid sekkuma Brasiilia sõjaväge

2,5 miljoni elanikuga Fortaleza linn ei ole ainus, mille tänavatele uue paremäärmusliku riigipea Jair Bolsonaro korraldusega saadetakse mitusada sõjaväelast, et vägivallale piir panna, sest rüüstamisprobleem hõlmab Ceará osariiki üleüldiselt: selle pealinna ja ka teisi suurlinnu, vahendab uudistekanal BBC.

Otsus sõjaväe linnadesse saatmiseks tehti pärast kabinetiistungit, kus jõuti järeldusele, et kohalikel politseijõududel ei ole piisavalt ressursse, et jõukude kontrollimisega tegeleda, selgitas justiits- ja avaliku julgeoleku minister Sérgio Moro.

Justiitsministri sõnul andis ta juba sõjaväele korralduse Cearásse avalikku korda tagama suunduda: igasse linna saadetakse mitusada sõdurit, kelle ülesandeks saab olema jõukude vägivallajuhtumitega tegelemine ja inimeste turvatunde suurendamine tänavatel.

Juba mõnda aega on Ceará osariigi linnades probleeme vägivaldsete jõukudega, kelle pidevat terrorit tuleb kannatada pankadel, bensiinijaamadel, aga ka bussireisijatel. Jõukude tegevuse tõttu on tulnud elanikel tihti turvakaalutlustel siseruumidesse jääda.

Ametivõimudel, kelle ülesandeks on uurida, millest sai viimane vägivallapuhang alguse, on teooria, et selle taga on nõudmine leevendada korda Ceará osariigi vanglates, mida seal alles hiljuti karmistati, asudes blokeerima mobiilisignaale ja lõpetades rivaalitsevate jõukude hoidmine üksteisest lahus.

Tulenevalt seesugusest, jõukudele vastumeelsest uuest korrast kinnipidamisasutustes, otsustas kaks rivaalitsevat jõuku teadaolevalt erimeelsustega hetkel mitte tegeleda ja asuda ühiselt valitsuse vastu võitlema.