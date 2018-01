Jordaania teatas ulatusliku Islamiriigiga seotud terrorivandenõu nurjamisest

Jordaania riiklik uudisteagentuur Petra teatas, et riigi luureteenistus on nurjanud ulatusliku üheaegsete terrorirünnakute skeemi sõjaliste rajatiste, kaubanduskeskuste ja muude sihtmärkide vastu Islamiriigi äärmuslastega seotud rakukese poolt.

Petra teatas esmaspäeval, et rakuke kavandas rünnakute korraldamist eelmise aasta novembris, et kahjustada Jordaania riiklikku julgeolekut ja tekitada kaost. Julgeolekujõud vahistasid 17 inimest ning konfiskeerisid relvi ja muid materjale, vahendab Associated Press.

Petra teatel olid sihtmärkide hulgas ka meediaorganisatsioonid ja mõõdukad usutegelased.

Petra sõnul kavatsesid kahtlusalused oma vandenõu rahastada islamistide kantsides Jordaanias Ruseifas ja Zarqas panku röövides ja autosid varastades.

Läänemeelne Jordaania on olnud USA juhitud Islamiriigi-vastase sõjalise kampaania Iraagis ja Süürias oluline osaline.