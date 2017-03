Johnson: Venemaa on valmis igasugusteks räpasteks trikkideks

Suurbritannia välisminister Boris Johnson ütles pühapäeval, et Venemaa on võimeline igasugusteks räpasteks trikkideks, et õõnestada demokraatlikku protsessi.

Välisminister tõi ühe näitena Ameerika Ühendriikide presidendivalimistesse sekkumise eelmisel aastal, kui Venemaa tungis teadaolevalt demokraatide arvutiserveritesse ja varastas sealt Hillary Clintoni kampaaniajuhi John Podesta e-kirju.

„Või vaadake, mis juhtus Montenegros, kus üritati korraldada riigipöördekatset ja võimalik et tappa ühe Euroopa riigi juhti. On vähe kahtlust, et selle kõige taga oli Venemaa,“ tõdes Johnson.

Ta tunnistas siiski, et hetkel ei ole alust kahtlustada, et Venemaa üritaks õõnestada Ühendkuningriigi demokraatlikku protsessi. „Aga meil on kõvasti tõendusmaterjali, et Venemaa on selleks võimeline, ja meil ei ole mingitki kahtlust, et nad on olnud valmis igasugusteks räpasteks trikkideks,“ rääkis Johnson.

Välisminister tegi oma avalduse enne sel kuul toimuvat visiiti Moskvasse, kus ta kohtub oma ametivenna Sergei Lavroviga. Johnsonist saab sellega esimene Venemaa pealinna külastav Ühenkuningriigi minister viimase viie aasta jooksul.

Suurbritannia välisministeeriumi teatel ei peaks Johnsoni visiiti nägema kui suhete ümberkujundamist Ühendkuningriigi ja Venemaa vahel, kuna riikidel on kardinaalselt erinev arusaam mitmetest teemadest, sh Venemaa sekkumisest Ukraina ja Süüria konflikti.

Johnsoni sõnul on Suurbritannia poliitika Venemaa suunal „ettevõtlik, kuid ettevaatlik“ ja ka tema visiit on kooskõlas selle lähenemisega.