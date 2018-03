Johan Bäckmanile esitati süüdistus ajakirjaniku tagakiusamises ja auhaavamises

Soome Kremli-meelne propagandist Johan Bäckman peab astuma kohtu ette kahtlustatuna Soome rahvusringhäälingu Yle ajakirjaniku Jessikka Aro tagakiusamise ja raske auhaavamise eest. Prokurör esitas täna Bäckmanile süüdistuse aastatel 2014-2016 toime pandud tegudes.

Bäckman on esinenud avalikkuse ees muu hulgas Venemaa ja Soome vaheliste laste hooldusõiguse alaste tülidega seoses ja teda tsiteeritakse Vene meedias sageli Soome asjatundjana. Soomet on ta oma sõnavõttudes näidanud negatiivses valguses, vahendab Aamulehti.

Prokurör Juha-Mikko Hämäläinen peab auhaavamist raskeks muuhulgas kogu kuriteokoosseisu laadi ja tagajärgede tõttu kannatanule.

„Seal on teatud moel ka see, et tegu on suunatud meedia esindaja vastu tema töö tõttu ja ilmne eesmärk on olnud mõjutada töö kvaliteeti,” ütles Hämäläinen.

Hämäläinen ei kommenteerinud veel täpsemalt kahtlustatavat tegu ega taotletavat karistust.

Eeluurimise all oli ka Yle töötaja, keda kahtlustati tagakiusamisele kaasaaitamises. Hämäläinen jättis talle siiski süüdistuse esitamata, sest tema roll oli nii väike.

Bäckman on tegutsenud Venemaa presidendi juures asuvas Venemaa strateegiliste uuringute instituudis (RISS), mis arvatakse olevat seotud Venemaa luureteenistustega. Veel eelmise aasta augustis nimetati teda veebilehel RISS-i Põhja-Euroopa esindajaks. 2014. aastal kandideeris Bäckman Soome lasteõiguste volinikuks.