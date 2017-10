Jimmy Carter on valmis USA esindajana Põhja-Koreasse lendama

USA endine president Jimmy Carter ütles, et ta on vajadusel valmis lendama president Donald Trumpi administratsiooni esindajana Põhja-Koreasse, et leevendada kasvavaid pingeid ja vältida nende eskaleerumist.

Ajaleht The New York Times küsis usutluses Carteriga selle võimaluse kohta ja ekspresident ütles, et ta on valmis seda tegema, sest lubas president Trumpiga kohtumisel teda alati vajadusel aidata, vahendab uudisteagentuur Reuters.

„Jah, ma läheksin,“ ütles 93-aastane Carter Georgias oma rantšos, kui ajakirjanik küsis temalt, kas ta oleks valmis võtma ette veel ühe diplomaatilise missiooni juhul, kui president Trump peaks temalt seda ehk paluma.

Carter, kes oli USA president aastatel 1977 kuni 1981, on enda sõnul võtnud sel teemal ühendust ka oma sõbra ja president Trumpi rahvusliku julgeoleku nõuniku kindralleitnant H. R. McMasteriga, kuid seni tulutult.

„Ma ütlesin talle, et ma olen saadaval, kui neil peaks mind vaja olema,“ vahendas ajaleht Carteri sõnu.

Ta tunnistas, et sõnasõda Trumpi ja Põhja-Korea valitseja Kim Jong-uni vahel tegi ta murelikuks. „Nad üritavad oma režiimi päästa. Ja me ülehindame Hiina mõju Põhja-Korea, kuid ennekõike Kimi üle,“ leidis Carter, lisades, et „Kim ei ole iial Hiinat väisanudki“.

1990ndatel lendas Carter Pyongyangi, et esindada toonast presidenti Bill Clintonit, märgib ajaleht. Toona õnnestus tal sõlmida kokkulepe tänase diktaatori vanaisa, toonase valitseja Kim Il-sungiga.