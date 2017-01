Jeruusalemmas sõitis veoauto jalakäijate sekka, neli inimest sai surma

Vähemalt 4 inimest sai surma ja veel 16 vigastada, kui Ida-Jeruusalemmas asuvale turistide seas populaarsele promenaadile, millelt saab imetleda ajaloolist vanalinna, kihutas valge veoauto, vahendab uudistekanal BBC News.

VIDEO Footage of the Palestinan truck ramming attack in Jerusalem, where a terrorist plowed his truck into Israeli soldiers killing 4 pic.twitter.com/ITV301fkH2— News_Executive (@News_Executive) January 8, 2017