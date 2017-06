Jeremy Corbyn: peaminister Mayl on aeg tagasi astuda

Suurbritannia leiboristide juht Jeremy Corbyn ütles täna varahommikul konservatiivide halba tulemust kommenteerides, et peaminister Theresa Mayl tuleks tagasi astuda.

„Theresa May tõttu kaotas konservatiivide partei kohti, kaotas hääli, kaotas toetuse ja kaotas usalduse,“ ütles Corbyn. „Mina arvaksin, et see on lahkumiseks piisav.“

Corbyn kommenteeris ka oma kodupartei tulemust, öeldes, et on selle üle uhke ja tuleviku suhtes lootusrikas.

Leiboristidel õnnestus Corbyni juhtimisel seekordsetel valimistel oma tulemust tooride ja teiste parteide arvelt mitmekümne koha võrra parandada.