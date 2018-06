Jeltsini väimehest saab Putini nõunik

Kreml teatas täna, et omaaegne president Boriss Jeltsini administratsiooni juht Valentin Jumašev naaseb taas riigitööle, asudes president Vladimir Putini nõunikuks.

Jumašev on tuntud ka kui Jeltsini tütre Tatjana abikaasa. Tema enda väimees on aga oligarh Oleg Deripaska, kelle abikaasa Polina sündis Jumaševi esimesest abielust.

Ka Jumašev ise on jõukas ettevõtja, kellele kuulub pool Moskva kõrghoonest Imperija ja ärikeskusest "SITI".

Tõsi küll, Jeltsini fond kinnitas pärast Kremli teadaannet, et tegelikult on Jumašev Kremli palgata nõunikuna töötanud juba 18 aastat, nii et Putini allkirjastatud dokument tema staatust otseselt ei muutnud.