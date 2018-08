Jehoova tunnistajad asusid Venemaalt läände pagema

Ametivõimude teatel jõudis viimasel aastal üle piiri Soome pea kakssada Jehoova tunnistajat, paludes seal varjupaika, vahendab rahvusringhäälingu Yle uudisteportaal,

Juba eelmisel aastal saabus üle piiri Venemaalt Soome sada Jehoova tunnistajat, paludes sealsetelt võimudelt usulistel põhjustel tagakiusamise eest asüüli ja kaitset.

Tõenäoliselt see arv kasvab, arvestades Venemaa Ülemkohtu 2017. aasta otsust, mis nõudis organisatsiooni 395 osakonna tegevuse viivitamatut lõpetamist Venemaal.

Jehoova tunnistajad palusid toona ülemkohtul tunnistada end poliitiliste repressioonide ohvriks, kuid nende kaebus lükati tagasi. Organisatsiooni keelamist Venemaal taotles justiitsministeerium, sest kontrolli käigus väidetavalt ilmnes, et rikuti ekstremismivastast seadust.

Ylega rääkinud asüülitaotlejate sõnul langesid nad otsuse järel võimude tagakiusamise ohvriks. „Me saime aru, et kui me kiiresti Venemaalt ei lahku, ei ole see õige pea enam võimalik,“ ütles Jehoova tunnistaja Juri Sotšev.

Soome migratsiooniameti esindaja Juha Similä sõnul ei pruugi aga Venemaalt saabunutel usulise kuuluvuse tõestamisest piisata, et saada seal poliitilist varjupaika, sest ennekõike on vaja tõestada, et teda võib ähvardada rünnak või vangiminek usulistel alustel.