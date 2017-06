Jeff Sessions: väited, et olen Kremliga koostööd teinud, on jälestusväärsed

USA justiitsminister Jeff Sessions eitas eilsel USA senati luurekomitee kuulamisel salajasi kohtumisi vene ametnikega.

Sessions sõnas komiteele, et kõiksugu vihjed sellele nagu ta oleks Kremliga koostööd teinud, on "õõvastavad ja jälestusväärsed valed", kirjutab BBC.

Samuti eitas Sessions, et suhtles valimiskampaania ajal Kremliga. "Ma ei ole seoses ühegi kampaaniaga ega USA valimistega kunagi kohtunud ega rääkinud ühegi venelasega või ühegi teise välisametnikuga ."

Sessions keeldus vastamas küsimustele eravestluste kohta president Donald Trumpiga ja vandus kaitsta presidendi au "roppude ja valede süüdistuste" eest.

Sessions avaldas soovi tunnistusi anda neljapäevase vallandatud FBI juhi James Comey kuulamise järel, kus viimane väitis, et tema vallandamise tegelikuks põhjuseks on soov mõjutada FBI uurimist sidemete kohta Venemaaga. Nimelt usuvad uurijad, et Venemaa sekkus USA presidendivalimistesse sooviga aidata Trumpil võita.