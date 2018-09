Jean-Claude Juncker: Euroopa peab kaitsma demokraatlikku protsessi era- ja rahvusvaheliste huvide eest

„EL on globaalsel tasandil oluline arenguabi andja, aga peab muutuma ka juhtivaks globaalseks jõuks,” ütles Jean-Claude Juncker oma kõnes olukorrast ELis. „Ei ole garantiisid, et meie eilsed liitlased on meie liitlased ka homme,” lisas ta, andes teada uutest ettepanekutest Euroopa kaitseliidu edendamiseks, ELi välispiiride kaitse tõhustamiseks ja euro positsiooni tugevdamiseks rahvusvahelise valuutana. „On absurdne, et EL maksab 80 protsendi energiaimpordi eest dollarites, samas ainult kaks protsenti energiaimpordist tuleb USAst,” ütles Juncker.

Juncker rõhutas erinevust valgustatud patriotismi ja ebaterve natsionalismi vahel. „Artiklis 7 sätestatud menetlus tuleb käivitada kui ohus on meediavabadus ja õigusriik. Ilma ajakirjandusvabaduseta ei ole demokraatiat (...) Kohtuotsuste austamine ei ole valikuline, vaid kohustuslik. Euroopa peab kaitsma demokraatlikku protsessi era- ja rahvusvaheliste huvide eest,” ütles ta.

EP president Antonio Tajani: „Euroopa Parlament soovib, rohkem kui kunagi varem, olla demokraatia südames. Peame parlamendile andma rohkem algatusõigust. Euroopa Parlament on ainuke parlament maailmas, kes ei saa algatada seadusakte.

Aafrika teemal sõnas Tajani, et ELi tegevus liigub õiges suunas, aga selleks on vaja rohkem vahendeid. "Selleks, et pakkuda aafriklastele võimalusi oma koduriikides ja peatada ränne on vaja veel vähemalt 50 miljardit eurot.“