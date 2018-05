Jätkub status quo: Vladimir Putin jättis ametisse nii Lavrovi kui Šoigu, ka Medvedev püsib kohal

Venemaa president Vladimir Putin andis oma nõusoleku uuele valitsuse koosseisule, millega tuli tema ette oma ametikohal jätkav peaminister Dmitri Medvedev, kes jättis ametisse nii välisminister Sergei Lavrovi kui kaitseminister Sergei Šoigu.

Valitsus sai Putinilt allkirja ja kõik ministrid määrati ametisse. „Kõik need inimesed on hästi tuntud, neil on head karjääritulemused ja nad on näidanud oma väärtust eelmistel ametikohtadel,“ ütles president rahulolevalt, märkides, et peaminister andis talle eelnevalt ühisel arutelul ülevaate iga ministri kohta.

Juba pea 15. aastat jätkab välisministrina Sergei Lavrov, üks valitsuse tuntumatest ja populaarsematest liikmetest. Oma ametikohta ei tule loovutada ka kuuendat aastat jätkaval kaitseministril Sergei Šoigul. Valitsuse laua taha istub tegelikult ainult kaks uut nägu: Jevgeni Zinitšev eriolukordade ministrina ja Dmitri Patrušev põllumajandusministrina, kellel mõlemal on julgeolekutaust: esimesel FSB juhist isa kaudu, teisel aga isiklik kogemus FSB asejuhina.

Hoolimata juba aastatepikkustest spekulatsioonidest Medvedevi võimaliku saatuse üle, ennekõike korruptsioonisüüdistuste ja kõikuva toetusreitingu pärast, jätkab ta teist järjestikust ametiaega peaministrina.