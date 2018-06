Järjekordsel põgenikelaeval ei lubata randuda: Itaalia ja Malta sõnasõda ei paista vaibuvat

Laev Lifeline, mida opereerib Saksamaa heategevusorganisatsioon Mission Lifeline, korjas neljapäeval Vahemerelt peale 230 paadipõgenikku, triivides sellest ajast saadik rahvusvahelistes vetes Malta lähedal, oodates mõnelt riigilt luba migrantidega sadamasse sõita.

Itaalia transpordiminister süüdistas Maltat, et otsus keelduda päästealust vastu võtmast, on „ebahumaanne ja absurdne“, aga saareriik väidab vastu, et laev on Itaalia seadusandluse all.

Malta teatel varustab nende sõjavägi oma saatust ootavat alust hetkel siiski humanitaarabiga.

Itaalia uus immigratsioonivastane populistlik valitsuskoalitsioon hoiatas hiljaaegu, et võib paadipõgenikke vedavad päästelaevad, nagu seda on ka Lifeline, arestida, süüdistades, et need rikkusid seadust, kui olid nõus põgenikke pardale võtma, hoolimata Itaalia võimude hoiatustest, et Liibüa piirivalve korraldab nende päästmist.

Euroopa Liit rahastab ja koolitab juba mõnda aega Liibüa piirivalvet: tegevuskava kohaselt tuleb sel tegeleda paadipõgenike päästmise ja nende Liibüasse tagasitoimetamisega (isegi juhul, kui tegemist ei ole Liibüast pärit migrantidega -toim), võttes neilt ennekõike võimaluse jõuda Euroopasse. Euroopa Liit koguneb illegaalset immigratsiooni arutama juba täna pärastlõunal, jõudmaks vähemalt mingisuguse esialgse kokkuleppeni, kuidas keerulist olukorda lahendada. Itaalia valitsus hoiatas aga juba, et kui kokkulepe nende riiki ei prioritiseeri, ei ole nad sellega päri.

Itaalia rannikule on alates põgenikekriisi algushetkest jõudnud enam kui 600 000 põgenikku; selle populistlik valitsus lubas aga veel lähiajal deporteerida pool miljonit illegaalset saabujat.