Järjekordne provokatsioon: Põhja-Korea katsetas ballistilist raketti

Põhja-Korea katsetas pühapäeval ballistilist raketti, mis maandus Vladivostoki lähistel, teatas Lõuna-Korea armee. Ilmselt üritati nõnda saata hoiatav sõnum Hiinale ja Venemaale.

CNN vahendab, et tegu on esimese provokatsiooniga pärast seda, kui Lõuna-Korea uus riigipea Moon Jae-in möödunud nädalal ametisse asus.

Rakett tulistati välja riigi loodeosas Kusaongi linna lähistel. See lendas umbes 700 kilomeetrit ning maandus vees - ligi 100 kilomeetri kaugusel Vladivostoki regioonist. Vladivostok on Venemaa mereväe jaoks oluline pidepunkt, olles kodusadamaks ühele nende mereväeüksusele.

Moon kinnitas, et Lõuna-Korea kavatseb katsetusele reageerida. Ta sõnas, et see on tõsiseks väljakutseks üldisele rahule ja turvalisusele, seda nii Lõuna-Korea kui üldse kogu maailma jaoks.

USA sõjandusekspert Carl Schuster sõnas, et Põhja-Korea liider Kim Jong-un üritas ilmselt saata hoiatavat sõnumit nii Hiinale kui Venemaale. "See ütleb Venemaale – ma võin ka sind puudutada," märkis ta. "Hiinale aga ütleb see, et me ei hooli, mida teie arvate, oleme iseseisvad."

Hiina on praegu üks vähestest riikidest, keda võib pidada Põhja-Korea liitlaseks. Nendest sõltub ka Põhja-Korea niigi virelev majandusolukord. Hiina liider Xi Jinping korraldas hiljuti Pekingis suure konverentsi, kus muu hulgas osalesid nii Vladimir Putin kui Põhja-Korea delegatsioon. Schuster arvab, et praeguse katsetuse ajastus pole seda arvestades juhuslik. Ta sõnas, et Kim üritab ilmselt tõmmata Putini tähelepanu Lõuna-Korea ja Põhja-Korea omavahelistele suhetele, soovides, et Venemaa Põhja-Korea selja taga seisaks.

USA mõistab katsetuse loomulikult hukka. Valge Maja pressisekretär Sean Spicer sõnas, et see provokatsioon peab olema hoiatavaks äratuskellaks riikidele üle maailma, näitamaks, et sanktsioone Põhja-Korea vastu tuleb veelgi tugevdada.