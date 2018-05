Valges Majas töötamine meenutab tõsieluseriaali, kust pidevalt keegi "välja hääletatakse" ehk lahkuma peab. Nüüd paneb ameti maha Ty Cobb, väidetavalt enda otsusel, ta läheb pensionile.

CNN vahendab, et Valge Maja ametlikus pressiteates on öeldud, et Cobb on kolleegidega lahkumisest rääkinud nädalaid ning kinnitas eelmisel nädalal Valge Maja personaliülemale John Kellyle, et läheb pensionile.

Cobbi asemel asub ametisse Robert Mueller, kes omal ajal töötas ka Bill Clintoni heaks.