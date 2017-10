Järgmisel nädalal tabab Euroopat orkaan Ophelia

Orkaani prognoositav teekond kulgeb üle Iirimaa ja Ühendkuningiriigi esmaspäeval ja teisipäeval, vahendab CNN.

Kuigi Atlandi ookeani vesi on Euroopa ümbruses jahedam ja Ophelia jääb seetõttu oma tugevuselt hiljuti Kariibi mere saari ja USA-d tabanud tormidele alla, kaasnevad Opheliaga siiski orkaani tugevusega tuuled.

Iirimaa edelaosasse ennustatakse kuni 36 m/s puhuvaid tuuleiile, tugevat vihma ja merevee taseme tõusu.

Iirimaa ilmateenistus hoiatas, et tormi võimalike arengute osas on veel palju ebaselgust.

Hurricane Ophelia will hit our shores Mon. This @ESA image shows the hurricane 1300km southwest of Azores islands & 2000km off African coast pic.twitter.com/tVKw6qD2OM— Blackrock Castle (@blackrockcastle) October 13, 2017