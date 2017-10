Järelevaleveorganisatsioon: Süüria rünnaku järel leiti närvigaasi sariini jälgi

Ülemaailmne keemiarelvade keelustamise organisatsioon (OPCW) leidis pärast märtsi lõpus Põhja-Süürias toimunud rünnakut närvigaasi sariini jälgi.

OPCW teatas, et pärast 30. märtsi rünnakut Ltamenah’s, kus sai kannatada 50 inimest, leiti „sariini või sariiniga seotud kemikaalide“ jälgi. Selle rünnaku tagajärjel keegi ei surnud, vahendab Associated Press.

Mõned päevad hiljem, 4. aprillil hukkus aga rünnakus lähedalasuvas linnas Khan Sheikhounis ligi sada inimest. Süüria eitab oma vastutust selle rünnaku eest.

OPCW teatas, et töö organisatsiooni faktide leidmise missioonis (FFM), mis uurib keemiarünnakuid Süürias, jätkub.

USA esindaja ÜRO-s Nikki Haley ütles eile oma avalduses, et OPCW peadirektor Ahmet Üzümcü „teatas järjekordsest surmava keemilise aine sariini kasutamise juhtumist riigi osas, mis oli rutiinselt Süüria režiimi rünnaku all“.

„Aastaid on Assadi režiim kasutanud keemiarelvi süütute Süüria tsiviilisikute mõrvamiseks ja terroriseerimiseks,“ ütles Haley. „Kahjuks on selge, et Süüria režiim mitte ainult ei valetanud oma keemiarelvaprogrammi ulatuse kohta, vaid nad keelduvad jätkuvalt koostöö tegemisest järelevalveorganisatsioonidega nagu OPCW. Me ei saa peatada tulevasi keemiarelvarünnakuid, kuni oleme võimelised Süüria režiimi vastutusele võtma.“