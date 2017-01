James “Hull Koer” Mattis kinnitati USA kaitseministri ametisse

USA merejalaväe erukindral James Mattise hüüdnimega „Mad Dog“ („Hull Koer“), kes on tuntud oma karmi jutu ja lahinguväljakogemuste poolest Iraagist ja Afganistanist, kinnitati Senati poolt kaitseministri ametisse vahetult pärast president Donald Trumpi ametisseastumist.

Mattise tarbeks võttis nii Esindajatekoda kui ka Senat vastu määruse vaadata mööda 1947. aasta seadusest (parandustega 2008. aastal), mis keelab isikul, kes ei ole vähemalt kaheksa aastat olnud eemal sõjaväeteenistusest, teenida sellisel ametikohal, vahendab uudisteportaal Daily Beast.

Mattisest saab esimene karjääriohvitser Pentagoni eesotsas alates 1950. aastatest.

Jaanuari algul senati ees küsimustele vastates, ütles ta, et toetab NATO-t, mida Venemaa president Vladimir Putin püüab tema meelest lõhkuda. Venemaa on strateegiline vastane ja julgeolekuoht number üks, rõhutas ta.

Mattisele ei esitatud senatis ühena vähestest president Trumpi kabinetivalikutest vaenulikke küsimusi ei vabariiklaste ega demokraatide poolt ning ta sai mõlemalt parteilt kiitust oma otseütleva ja paljulugenud ausa ja intelligentse mehe maine eest.

Loe veel

Mattis, kes on muu hulgas juhtinud ka keskväejuhatust, mis kontrollib USA sõjalisi operatsioone Lähis-Idas ja Lõuna-Aasias, on tuntud oma värvikate ütluste poolest.

Mattisele omistatakse 2003. aasta kuulsat nõuannet merejalaväelastele Iraagis: „Olge viisakad, olge professionaalsed, aga omage plaani tappa kõik, keda kohtate.“

2016. aastal küsis üks merejalaväelane Mattiselt, millises raadiuses suudab ta nuga käes hoides vastase tappa (USA-s kasutatav väljend: „kill-casualty radius“).

„Kui sa saad kõrgeks ohvitseriks, on sinu tapmisraadius nii suur, kui suureks sinu merejalaväelased selle teevad, ja ajaks, kui mina kõrgete auastmeteni jõudsin, oli see sadu miile,“ vastas Mattis.

Selline jutt on aga Mattisele ka probleeme tekitanud. 2005. aastal pälvis ta hukkamõistu, kui teatas, et „inimeste pihta tulistamine on lõbus“.

Mattist enne sõjaväest erruminekut tundnud ametnikud ütlesid, et Mattisel oli kokkupõrkeid administratsiooni tippametnikega, kui ta juhtis keskväejuhatust, soovi pärast valmistuda paremini potentsiaalseks ohuks Iraani suunalt ja saada rohkem ressursse Afganistani jaoks.

„Iraani režiim on minu arvates kõige püsivam oht stabiilsusele ja rahule Lähis-Idas,“ on Mattis öelnud.